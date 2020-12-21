Kayseri'de süt yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

KAYSERİ'de virajı alamayan süt yüklü kamyonun devrildiği kazada, 1 kişi yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde Melikgazi ilçesi Erciyes Caddesi'nde meydana geldi. İbrahim Gezer idaresindeki 42 ATH 80 plakalı süt yüklü kamyon, virajı alamayarak devrildi. Kazada kamyon sürücüsü Gezer, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.