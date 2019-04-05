Son Dakika Haberleri: Kayseri'de 'Swinger' Operasyonunda 8 Kişi Adliyede (2)

Kayseri'de 'Swinger' Operasyonunda 8 Kişi Adliyede (2)

32 dakika önce

1'İ KADIN 4 KİŞİ TUTUKLANDIAhlak Büro Amirliği ekipleri tarafından 5 ayrı adrese düzenlenen operasyonda fuhşa teşvik ettiği ve para karşılığında 'swinger' yöntemiyle fuhuş yaptıkları belirlenen 8 kişiden Çınar M., Zafet T., Rahime B. ve Ömer B., mahkemece tutuklandı.

Kayseri'de 'Swinger' Operasyonunda 8 Kişi Adliyede (2), System.String[]
1'İ KADIN 4 KİŞİ TUTUKLANDI

Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından 5 ayrı adrese düzenlenen operasyonda fuhşa teşvik ettiği ve para karşılığında 'swinger' yöntemiyle fuhuş yaptıkları belirlenen 8 kişiden Çınar M., Zafet T., Rahime B. ve Ömer B., mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler Havva K., Emine K., Adalet A. ve Mehmet A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 07:46 Kaynak: DHA

Çınar, Güncel
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