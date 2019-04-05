Kayseri'de 'Swinger' Operasyonunda 8 Kişi Adliyede (2)
32 dakika önce
1'İ KADIN 4 KİŞİ TUTUKLANDIAhlak Büro Amirliği ekipleri tarafından 5 ayrı adrese düzenlenen operasyonda fuhşa teşvik ettiği ve para karşılığında 'swinger' yöntemiyle fuhuş yaptıkları belirlenen 8 kişiden Çınar M., Zafet T., Rahime B. ve Ömer B., mahkemece tutuklandı.
1'İ KADIN 4 KİŞİ TUTUKLANDI Ahlak Büro Amirliği
ekipleri tarafından 5 ayrı adrese düzenlenen operasyonda fuhşa teşvik ettiği ve para karşılığında 'swinger' yöntemiyle fuhuş yaptıkları belirlenen 8 kişiden Çınar
M., Zafet T., Rahime B. ve Ömer B., mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler Havva K., Emine K., Adalet A. ve Mehmet A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 07:46 Kaynak: DHA
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