Kayseri'de tabancayla vurulan kadının katil zanlısı olarak yargılanan erkek arkadaşı beraat etti - Son Dakika

Kayseri'de tabancayla vurularak yaşamını yitiren kadının cinayet sanığı olarak yargılanan erkek arkadaşı beraat etti.

3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, "kasten öldürme" ve "taksirle ölüme neden olma" suçlarından hakkında dava açılan tutuksuz sanık S.Ö. ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasında sanığın "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Müşteki avukat Mehmet Gürbüz, esasa ilişkin savunmasında, maktulün kendisini öldürmesi için bir nedeni yokken sanığın onu öldürmek için birçok sebebi olduğunu öne sürdü.

Olayın araç içinde meydana geldiğini belirten Gürbüz, "Sanığın sağ el üstü ile maktulün sol el avuç içinden atış artıkları çıktı. Bu da mağdurun kendini koruma amaçlı tabancayı almaya çalıştığını gösteriyor. Sanık ise 'olay esnasında sol camdan dışarı bakıyordum' diyor. İfadeyi kabul etmiyoruz. Savcının mütalaasına katılıyoruz." diye konuştu.

Sanık avukatı ise bilirkişi raporunda da anlaşıldığı üzere olayın cinayet değil, intihar olduğunu, müvekkilinin maktul ile 12 yıllık birlikteliği bulunduğunu, olayın ardından hastaneye götürdüğünü savunarak, beraat talebunda bulundu.

Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan sanık S.Ö. de, "Bu süreçte en çok üzülen ve mağdur olan benim. Beraatimi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın beraatine karar verdi.

Öte yandan, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kayseri Kadın Meclisi üyeleri, duruşma öncesi adliye önünde bir araya geldi. Ellerinde taşıdıkları dövizlerle kadın cinayetlerine tepki gösteren kadınlardan Hamide Özsoy, maktul Deniz Dal'ın şüpheli ölümü aydınlatılıncaya ve hiçbir şüpheli kadın ölümü karanlıkta kalmayıncaya kadar mücadelelerinden asla vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Faillere kadın cinayetlerini şüpheli hale getirme cesaretini verenlerle de mücadelelerini sürdüreceklerini belirten Özsoy, "Kadın cinayetlerini şüpheli bırakmayacağız." diye konuştu.

Olay

Kayseri'de 4 Temmuz 2020'de tabancayla göğsünden vurularak ağır yaralanan Deniz Dal (40), otomobille Kayseri Şehir Hastanesine götürülmüş, müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti. Dal'ı hastaneye getiren erkek arkadaşı S.Ö, polis ekiplerince gözaltına alınmış, mahkemece tutuklanmıştı.

Sanık S.Ö. tahliye edildiği ilk celsede yaptığı savunmada, Dal'ı başka bir kadınla aldattığı için aralarının bozuk olduğunu, olay günü araçta içki içerken silah sesi duyduğunu belirterek, "Deniz'in vücudundaki kurşun yarasını gördüm. Hemen hastaneye götürdüm. Onu ben vurmadım, suçsuzum." ifadelerini kullanmıştı.