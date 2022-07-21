Kayseri'de tabancayla vurulan kişi yaralandı - Son Dakika
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Kayseri'de tabancayla vurulan kişi yaralandı

21.07.2022 15:26
Kayseri'de tabancayla vurulan kişi yaralandı

Kayseri'de tabancayla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'de tabancayla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.

Kocasinan ilçesi Yenidoğan Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı'nda E.K. ile F.E. henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

F.E. yanındaki tabancayla E.K'ye ateş etti. Olayı görenlerin haber vermesiyle bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan E.K. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Kaynak: AA

Yenidoğan, Kocasinan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de tabancayla vurulan kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de tabancayla vurulan kişi yaralandı - Son Dakika
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