Kayseri'de tabancayla vurularak ölen kadının erkek arkadaşının yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Kayseri'de tabancayla vurularak yaşamını yitiren kadının erkek arkadaşının yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, "kasten öldürme" ve "taksirle ölüme neden olma" suçlarından hakkında dava açılan tutuklu sanık S.Ö. ve avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Sanık S.Ö. savunmasında, maktul Deniz Dal'ı başka bir kadınla aldattığı için aralarının bozuk olduğunu söyledi.

Olay günü de arkadaşları ile alkol aldığı sırada dışarıdan silah sesi duyduğunu öne süren S.Ö, "Bir süre sonra Deniz'in vücudundaki kurşun yarasını gördüm. Hemen hastaneye götürdüm. Onu ben vurmadım, suçsuzum. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum." dedi.

Savcı mütalaasında, sanığın "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Duruşmada, olay günü maktulle birlikte olan 3 arkadaşı da tanık olarak dinlendi.

Esasa ilişkin savunma yapmak için süre talebinde bulunan sanık avukatı da olayın meydana geliş şekli ve alınan raporlar birlikte değerlendirildiğinde maktulün intihar etmiş olabileceğini savunarak, müvekkilinin bu süreçte tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık S.Ö'nün adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmederek, duruşmayı erteledi.

Olay

Kayseri'de 4 Temmuz 2020'de tabancayla göğsünden vurularak ağır yaralanan Deniz Dal (40), otomobille Kayseri Şehir Hastanesine götürülmüş ancak müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti. Dal'ı hastaneye getiren erkek arkadaşı S.Ö, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.