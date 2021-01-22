Kayseri'de tabancayla vurularak ölen kadının erkek arkadaşının yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Kayseri'de tabancayla vurularak yaşamını yitiren kadının erkek arkadaşının yargılanmasına devam edildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, "kasten öldürme" ve "taksirle ölüme neden olma" suçlarından hakkında dava açılan tutuksuz sanık S.Ö. ve taraf avukatları katıldı.

Duruşma savcısı, olay yerinde kaşif yapılması ve bilirkişi raporu hazırlanmasını istedi.

Sanık avukatı ise daha önce rapor alındığını belirterek, talebin reddini istedi.

Cumhuriyet savcısının talebini kabul eden mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Kayseri'de 4 Temmuz 2020'de tabancayla göğsünden vurularak ağır yaralanan Deniz Dal (40), otomobille Kayseri Şehir Hastanesine götürülmüş ancak müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti. Dal'ı hastaneye getiren erkek arkadaşı S.Ö, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Hakkında "kasten öldürme" ve "taksirle ölüme neden olma" suçlarından dava açılan S.Ö, ilk duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.