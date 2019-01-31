Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Taksi Durağında Bıçaklı Kavga: 4 Yaralı

Kayseri'de Taksi Durağında Bıçaklı Kavga: 4 Yaralı

34 dakika önce

Kayseri'de taksi durağında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Kayseri'de Taksi Durağında Bıçaklı Kavga: 4 Yaralı, System.String[]
Kayseri'de taksi durağında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Talas ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde taksi şoförü olarak çalışan Emre Y. ile Mustafa Ç, henüz belirlenemeyen nedenle durakta tartıştı. Olayı öğrenen Mustafa Ç'nin babası Ahmet Ç, durağa gelerek Emre Y. ile tartışmaya başladı.

Ahmet Ç'nin, tartışmanın ardından çıkan kavgaya müdahale etmek isteyen duraktaki diğer taksiciler Mesut Ü. Okan Ü. ve Hasan G'yi bıçakla yaraladığı öne sürüldü.

Kavga sırasında Ahmet Ç. de bıçakla yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları, polis gözetiminde Kayseri Şehir Hastanesi ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 03:46 Kaynak: AA

Yenidoğan Mahallesi, kavga, Kayseri, Güncel
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