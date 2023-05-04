Kayseri'de taksi şoföründen bıçakla para ve cep telefonu gaspı - Son Dakika
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Kayseri'de taksi şoföründen bıçakla para ve cep telefonu gaspı

04.05.2023 17:37
Kayseri'de taksi şoföründen bıçakla para ve cep telefonu gaspı

Kayseri'de bir taksiye müşteri gibi binen Y.O. adlı kişi, şoför M.K.'nin parasını ve cep telefonunu bıçak zoruyla gasp etti. Polis tarafından yakalanan Y.O. tutuklandı.

KAYSERİ'de Y.O. (22), müşteri gibi bindiği taksinin şoförü M.K. (53) adlı kadının parasını ve cep telefonunu bıçak zoruyla gasbetti. M.K.'nin şikayeti üzerine polis tarafından yakalanan Y.O., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 1 Mayıs günü saat 20.00 sıralarında kent merkezinde meydana geldi. Y.O., müşteri gibi M.K.'nin kullandığı taksiye bindi. Bir süre sonra araç seyir halindeyken Y.O., cebinden bıçağı çıkarıp, M.K.'yi tehdit ederek bir miktar parasını ve yaklaşık 10 bin TL değerindeki cep telefonunu gasbetti. M.K.'nin şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yaklaşık 115 saatlik güvenlik kamerası kaydı inceleyen ekipler, şüpheliyi tespit etti. Y.O., polis ekiplerinin adresine düzenlediği operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Bu arada, şüphelinin taksiye binişi ve gasp sonrası sokakta yürürken güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.


Kaynak: DHA
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Kayseri'de taksi şoföründen para ve cep telefonu gaspı Kayseri'de taksi şoföründen para ve cep telefonu gaspı

1 Mayıs, Güncel, Son Dakika

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