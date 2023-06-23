Kayseri'de Taksiciler Arasında Yolcu Kavgası Kanlı Bitti: 1 Ölü - Son Dakika
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Kayseri'de Taksiciler Arasında Yolcu Kavgası Kanlı Bitti: 1 Ölü

23.06.2023 20:29

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde taksiciler arasında yolcu taşıma nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından kaçan şüpheli gözaltına alındı.

Taksicilerin 'yolcu' kavgası kanlı bitti: 1 ölü

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde taksiciler arasında iddiaya göre yolcu taşıma nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Melikgazi ilçesine bağlı Köşk Mahallesi Talas Bulvarı'ndaki bir taksi durağında meydana gelen olayda, taksiciler Ali Demirel ile R.D. arasında iddiaya göre yolcu meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine R.D. yanındaki bıçakla Demirel'e saldırdı. Ali Demirel vücuduna isabet eden bıçak darbeleri ile ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılan talihsiz adam, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri de olay yerinden kaçan R.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Ali Demirel, Kayseri, Talas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de Taksiciler Arasında Yolcu Kavgası Kanlı Bitti: 1 Ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de Taksiciler Arasında Yolcu Kavgası Kanlı Bitti: 1 Ölü - Son Dakika
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