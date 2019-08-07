Kayseri'de takside, 12 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı
1 saat önce
KAYSERİ'de, yurda yasa dışı yollardan giren Afganistan uyruklu 12 kaçak ve 2 organizatör, takside yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:33 Kaynak: DHA
KAYSERİ'de, yurda yasa dışı yollardan giren Afganistan
uyruklu 12 kaçak ve 2 organizatör, takside yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir grup kaçağın kente getirileceği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, Kayseri- Malatya
karayolu üzerinde kontrol noktası oluşturdu. Ekiplerin şüphe üzerine durdurduğu, taksi olarak kullanılan hafif ticari araçta, ülkeye kaçak yollarla giriş yaptığı belirlenen 12 kaçak göçmen ile organizatörler C.Ü. ve G.Y.'yi yakaladı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 12 kaçak, Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken, 2 organizatörün gözaltına alındığı bildirildi.
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