Kayseri'de taksilere getirilen sınırlandırma kaldırıldı - Son Dakika

Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında taksilere getirilen sınırlandırmanın kaldırıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kovid-19 salgınına ilişkin kentte alınacak tedbirleri görüşmek üzere toplandı.

Toplantıda, il genelinde salgınının, toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin edebilmek, sosyal mesafeyi korumak ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla taksilerin son hanelerine göre gün aşırı olarak trafiğe çıkmalarına izin veren uygulamaya yönelik kararın, İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan genelge doğrultusunda 4 Mayıs saat 24.00 itibarıyla sonlandırılmasına karar verildi.