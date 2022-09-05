MHP ile İYİ Parti arasında Talasspor kavgası

Kayseri'de Talas Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı'nda Talasgücü Belediyespor anlaşmazlığı nedeni ile İYİ Parti Grup Başkanvekili Mustafa Çalıksoy ile MHP Talas Belediye Meclis Üyesi İbrahim Ata, sözlü kavgaya tutuştu.

Talas Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkanvekili Ragıp Dost Başkanlığında yapıldı. Mecliste, İYİ Parti Talas Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Mustafa Çalıksoy ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Talas Belediye Meclis Üyesi İbrahim Ata arasında Talasgücü Belediyespor ile ilgili anlaşmazlık yaşandı. Meclis toplantısının ardından merdivenlerden iniş sırasında ikilinin tartışması kavgaya dönüştü. Çalıksoy'un gözlüğü arbedede kırıldı. Tarafların şikayetçi olmaları üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşanan arbedede gözlüğü kırılan Çalıksoy ve İbrahim Ata, sağlık raporu alınması için Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'ne götürüldü.

Diğer yandan MHP Talas Belediye Meclis Üyesi İbrahim Ata ise olayın tamamen asılsız olduğunu iddia etti. Konu yargıda çözülecek - KAYSERİ