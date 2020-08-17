Kayseri'de tarihi Çandır Camii restore edildi - Son Dakika

Kayseri'de, 18. yüzyıl Osmanlı dönemi eseri Çandır Camii, aslına uygun restore edildi.

Kocasinan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gevher Nesibe Mahallesi'ndeki 200 yıllık tarihi Çandır Camii'nin restorasyonu tamamlandı.

Yaklaşık 520 metrekare kapalı alanı ve 320 kişi kapasiteli caminin, ahşap sütunlar ile yatay bağlantılar kullanılan mihrabının üst kısmında 73 porselen tabak yer alıyor. O dönemde cami yapımına destek olan mahalle sakinlerinin, çini yaptırmaya güçleri yetmediği için evlerinden getirdikleri yemek ve çay tabaklarıyla mihrabın üst kısmını süsledikleri belirtiliyor.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri'nin tarihi ve kültürel mirasına sahip çıktıklarını kaydetti.

Vatandaşların daha huzurlu bir şekilde ibadetlerini yapabilmeleri için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini aktaran Çolakbayrakdar, "Günümüze kadar ayakta kalmış tarihi Çandır Camii'nin iç ve dış kısımları aslına uygun olarak yenilendi. Bütün tarihi yapılarda olduğu gibi caminin aslına uygun olarak restorasyonunu gerçekleştirdik. Tarihi değerlerimizi korumak, geleceğe taşımak adına şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da gerekli hassasiyeti göstereceğiz." ifadelerini kullandı.