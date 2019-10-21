Son Dakika Haberleri: Kayseri'de tarihi eser kaçakçılığı
Son Dakika Güncel Kayseri'de tarihi eser kaçakçılığı

Kayseri'de tarihi eser kaçakçılığı

1 saat önce

Kayseri'de tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı.

Kayseri'de tarihi eser kaçakçılığı, System.String[]

Kayseri'de tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilhisar'da yaptıkları istihbari çalışmalar sonucunda, ellerinde bulunan tarihi eserleri satmaya çalışan Y.K ve M.Y'yi yakaladı.

Yapılan aramalarda 52 adet tarihi sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin sorguları sürüyor.

Öte yandan Develi ilçesinde yapılan istihbari çalışma sonucunda, ellerinde bulunan tarihi eserleri satmaya çalışan İ.T. ve M.T. yakalandı.

Şüphelilerin araçlarında yapılan aramalarda 200 adet tarihi sikke, 29 adet tarihi yüzük ve küpe, 179 adet tarihi eser niteliği taşıyan metal obje olmak üzere toplam 408 adet tarihi eser ele geçirildi. Şüpheliler İ.T ve M.T'nin işlemleri devam ediyor.

Yeşilhisar, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Amerikan televizyonu, askerlerinin taşlandığı görüntüyü "Maskaralık" olarak servis etti
Afganistan'da Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri çatıştı: 20 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: Emine Bulut'u kızının gözleri önünde öldüren Fedai Varan, müebbet hapis cezasına çarptırıldı Erdoğan, konuştuğu foruma katılmayanlara sert çıktı: Terörü destekliyorlar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 13:30:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri'de tarihi eser kaçakçılığı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]