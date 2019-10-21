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Kayseri'de tarihi eser kaçakçılığı

34 dakika önce

İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda aslan heykeli ele geçirildi.

Kayseri'de tarihi eser kaçakçılığı, System.String[]

İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda aslan heykeli ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet eden tarihi eser kaçakçılarına yönelik il merkezinde yapılan çalışmalarda M.U. takibe alındı.

M.U'nun evine yapılan operasyonda aslan heykeli bulundu. Ele geçirilen heykel, müze müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan M.U'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 02:14 Kaynak: AA
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