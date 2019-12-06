Son Dakika Haberleri: Kayseri'de tarihi eser kaçakçılığı; Doğu Roma ve İslami dönemlere ait sikke ve tarihi eserler ele...
Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de tarihi eser kaçakçılığı; Doğu Roma ve İslami dönemlere ait sikke ve tarihi eserler ele... - Son Dakika

Kayseri'de tarihi eser kaçakçılığı; Doğu Roma ve İslami dönemlere ait sikke ve tarihi eserler ele...

6 saat önce

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda Doğu Roma ve İslami dönemlere ait olduğu değerlendirilen bin adet sikke ve tarihi eserler ele geçirildi.

Kayseri'de tarihi eser kaçakçılığı; Doğu Roma ve İslami dönemlere ait sikke ve tarihi eserler ele..., System.String[]

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda Doğu Roma ve İslami dönemlere ait olduğu değerlendirilen bin adet sikke ve tarihi eserler ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet eden ve tarihi eser kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik Yahyalı ilçesinde operasyon düzenledi. Operasyonda, S.Y. gözaltına alınırken, yapılan aramalarda Doğu Roma ve İslami dönemlere ait olduğu değerlendirilen bin adet sikke, tarihi eserler ve kısa namlulu tabanca ele geçirildi. Sikke ve tarihi eserler müze müdürlüğüne teslim edildi.


Gözaltına alınan S.Y.'nin emniyetteki işlemler sürüyor. - KAYSERİ

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 11:28 Kaynak: İHA
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