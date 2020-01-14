Kayseri'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 10 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 10 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Kayseri'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 10 şüpheli yakalandı, System.String[]

Kayseri'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ellerindeki tarihi eserleri satmak için müşteri arayan şüpheliler olduğunu belirledi.

Şüphelilerin kimliğini teknik takip sonucu tespit eden ekipler, Melikgazi ve Kocasinan ilçelerinde 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekipler, adreslerde yaptıkları aramada 325 sikke, 36 tarihi obje, 5 heykel ve deri üzerine el yazması 1300 yıllık kitap ele geçirdi.

Operasyonda A.A, S.Ö, M.S, Z.D, E.G, A.V, H.K, M.C, F.D. ve İ.H. gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 10:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Irak'tan acı haber: 2 şehidimiz var
Adnan Oktar davasında sanıktan ilginç savunma: Kadın haklarını savunan bir dernek olarak biliyordum Iraklı iş adamını öldürenler suçlarını itiraf etti! 35 bin doları vermemek için öldürmüşler Ukrayna'da sıcak su borusunun patlaması sonucu asfalt çöktü: 6 yaralı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2020 16:30:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 10 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]