Kayseri'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 10 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Operasyonda A.A, S.Ö, M.S, Z.D, E.G, A.V, H.K, M.C, F.D. ve İ.H. gözaltına alındı.

Ekipler, adreslerde yaptıkları aramada 325 sikke, 36 tarihi obje, 5 heykel ve deri üzerine el yazması 1300 yıllık kitap ele geçirdi.

Şüphelilerin kimliğini teknik takip sonucu tespit eden ekipler, Melikgazi ve Kocasinan ilçelerinde 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ellerindeki tarihi eserleri satmak için müşteri arayan şüpheliler olduğunu belirledi.

Kayseri 'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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