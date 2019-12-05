Son Dakika Haberleri: Kayseri'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı
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Kayseri'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı

7 saat önce

Kayseri'de düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı, System.String[]

Kayseri'de düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Kayseri- Sivas kara yolu uygulama noktasında bir otomobili durdurdu.

Yapılan aramada, aracın bagaj bölümüne saklanmış Roma, Bizans ve Helenistik dönemlerine ait olduğu belirlenen 6 heykel, sikke, haç ve tas bulundu.

Olayla ilgili S.N. ve İ.S. gözaltına alındı.

Kayseri, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 05:26 Kaynak: AA
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