Son Dakika › Güncel › Kayseri'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı - Son Dakika
Kayseri'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı
7 saat önce
Kayseri'de düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 05:26 Kaynak: AA
Kayseri'de düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Kayseri- Sivas kara yolu uygulama noktasında bir otomobili durdurdu.
Yapılan aramada, aracın bagaj bölümüne saklanmış Roma, Bizans ve Helenistik dönemlerine ait olduğu belirlenen 6 heykel, sikke, haç ve tas bulundu.
Olayla ilgili S.N. ve İ.S. gözaltına alındı.
Son dakika: Erdoğan, Bakan Soylu'nun "Yerini biliyoruz" dediği Adil Öksüz için Almanya'ya operasyon sinyali verdi FETÖ'nün Gümüşhane il imamı tutuklandı Meteoroloji'den çok sayıda kente kuvvetli don ve buzlanma uyarısı Faciadan dönüldü! Anne ve 4 çocuğu, vatandaşların yardımıyla yangından kurtarıldı