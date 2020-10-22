Kayseri'de tarihi eser kaçakçılığına 5 gözaltı - Son Dakika

KAYSERİ'de jandarmanın düzenlediği operasyonda Roma ve Bizans dönemine ait 153 sikke ve 15 tarihi obje ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla ilgili gerçekleştirilen kontroller kapsamında Melikgazi ilçesinde bir otomobili durdurdu. Araçta arama yapan ekipler, Roma ve Bizans dönemine ait 153 sikke ve 15 tarihi obje ele geçirdi. Gözaltına alınan K.A., E.L., T.L., A.B. ve S.D. sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.