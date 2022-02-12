Üye Girişi
Kayseri'de tarihi eser kaçakçısı bir şahıs yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de tarihi eser kaçakçısı bir şahıs yakalandı

12.02.2022 00:30

Kayseri'de tarihi eser kaçakçısı bir şahıs yakalandı Kayseri'de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen bir kişi yakalandı.

Kayseri'de tarihi eser kaçakçısı bir şahıs yakalandı

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen bir kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin il genelinde yaptığı çalışmalar sonucunda Talas ilçesinde bir ikamette yapılan aramalarda 88 adet çeşitli dönemlere ait sikke ve madalyon, 18 adet metal obje ve 20 gram altın karışımlı toz bulundu.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, ikamette bulunan D.Y. de gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de tarihi eser kaçakçısı bir şahıs yakalandı
Kayseri'de tarihi eser kaçakçısı bir şahıs yakalandı
Kayseri'de tarihi eser kaçakçısı bir şahıs yakalandı

YORUMLAR
500

Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de tarihi eser kaçakçısı bir şahıs yakalandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
23:55 Sağlık Bakanı Koca'dan, kıyafeti kirli olduğu için ambulansa binmek istemeyen işçiyle ilgili imalı paylaşım
23:54 Güngören'de 4 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin 4 yetkili gözaltına alındı
23:27 Ukrayna-Rusya krizi piyasalarda deprem etkisi yarattı! Altının gram fiyatı yükseldi
23:22 Erdoğan'ın masasındaki son anket! Yapılan zamlar AK Parti'nin oy oranını etkiledi
23:07 Rusya-Ukrayna krizi tam gaz! ABD, savaş gemilerini harekete gönderdi
22:45 Savaş sesleri giderek yükseliyor! ABD, vatandaşlarına Ukrayna'yı terk etmesi için zaman verdi
22:20 Acun Ilıcalı'nın takımında işler kötüye gidiyor! Şota Arveladze çıldırma noktasına geldi
22:14 YKS başvuru kılavuzu paylaşıldı! Sınav ücretine zam yapıldı
22:13 Küme düşme hattı yangın yeri! Gedson Fernandes göz kamaştırdı ama Rize'ye yetmedi
21:31 Son Dakika: Üniversiteye giriş sınavında uygulanan TYT ve AYT baraj puanı uygulaması kaldırıldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2022 00:45:20. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri'de tarihi eser kaçakçısı bir şahıs yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement