Son Dakika Haberleri: Kayseri'de tarihi eser kaçakçısı şüpheli suçüstü yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Kayseri'de tarihi eser kaçakçısı şüpheli suçüstü yakalandı

1 saat önce

Kayseri'de, Batı Roma ve Helenistik dönemlere ait tarihi eserleri satmak istediği iddia edilen zanlı suçüstü yakalandı.

Kayseri'de tarihi eser kaçakçısı şüpheli suçüstü yakalandı, System.String[]
Kayseri'de, Batı Roma ve Helenistik dönemlere ait tarihi eserleri satmak istediği iddia edilen zanlı suçüstü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet eden tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda, kent merkezine çeşitli tarihi eserleri getirip satacağı öğrenilen N.G.B, polis tarafından fiziki takibe alındı.
Batı Roma ve Helenistik dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 7 parça tarihi eseri satmak isteyen zanlı suçüstü yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 05:21 Kaynak: AA
Helenistik, Roma, Kayseri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fatih Portakal'ın teröristbaşı Öcalan mektubu yorumuna, HDP'den "işine bak" yanıtı İmamoğlu'ndan AK Parti'ye sert tepki: Bu kadar manevranın sebebi nedir? Nahçivan sınır kapısında patlayıcı yüklü drone bulundu Doğu Perinçek'ten teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın mektubuyla ilgili açıklama

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 18:37:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri'de tarihi eser kaçakçısı şüpheli suçüstü yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]