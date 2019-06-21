Kayseri'de tarihi eser kaçakçısı şüpheli suçüstü yakalandı
1 saat önce
Kayseri'de, Batı Roma ve Helenistik dönemlere ait tarihi eserleri satmak istediği iddia edilen zanlı suçüstü yakalandı.
Kayseri
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 05:21 Kaynak: AA
'de, Batı Roma
ve Helenistik
dönemlere ait tarihi eserleri satmak istediği iddia edilen zanlı suçüstü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet eden tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda, kent merkezine çeşitli tarihi eserleri getirip satacağı öğrenilen N.G.B, polis tarafından fiziki takibe alındı.
Batı Roma ve Helenistik dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 7 parça tarihi eseri satmak isteyen zanlı suçüstü yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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