Kayseri'de tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı
6 saat önce
KAYSERİ'de jandarmanın durdurduğu otomobilde tarihi eser olduğu değerlendirilen bazı belge ve bakır kutulara el konuldu, sürücü M.P. gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 06:49 Kaynak: DHA
KAYSERİ'de jandarmanın durdurduğu otomobilde tarihi eser olduğu değerlendirilen bazı belge ve bakır kutulara el konuldu, sürücü M.P. gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri, merkez Melikgazi ilçesi Anbar mahallesinde M.P. yönetimindeki otomobili şüphe üzerine durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, ağaç kabuğuna yazılmış altın yaldızlı tarihi belge kılıfı, tarihi bakır kutu ile içerisi resimli ve yazılı bakır kitapçık ele geçirildi. Sürücü M.P., gözaltına alınırken, soruşturma sürdürülüyor.
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