Kayseri'de tarihi eser operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'de tarihi eser operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika

Kayseri'de tarihi eser operasyonu: 10 gözaltı

6 saat önce

KAYSERİ'de jandarmanın 3 ayrı eve düzenlediği operasyonda Helenistik dönemine ait olduğu belirlenen çok sayıda tarihi eser ele geçirildi, 10 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de tarihi eser operasyonu: 10 gözaltı, System.String[]

KAYSERİ'de jandarmanın 3 ayrı eve düzenlediği operasyonda Helenistik dönemine ait olduğu belirlenen çok sayıda tarihi eser ele geçirildi, 10 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de, Melikgazi ve Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, her iki ilçede tarihi eser kaçakçılığı şüphesiyle 3 eve eş zamanlı operasyon düzenledi. Evlerde yapılan aramada, Helenistik döneme ait olduğu belirlenen 325 sikke, 36 tarihi obje, 5 heykel ve 1300 yıllık deri üzerine el yazması kitap ele geçirildi. Evlerde bulunan A.A., S.Ö., M.S., Z.D., E.G., A.V., H.K., M.C., F.D. ve İ.H., 'tarihi eser kaçakçılığı' şüphesiyle gözaltına alındı. Ele geçirilen tarihi eserlerin incelemenin ardından müze müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.


Helenistik, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 01:14 Kaynak: DHA
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