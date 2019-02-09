Kayseri'de Tarihi Eser Operasyonu
55 dakika önce
Kayseri'de iş yerinde çok sayıda tarihi eser ele geçirilen şüpheli, gözaltına alındı.
Kayseri
'de iş yerinde çok sayıda tarihi eser ele geçirilen şüpheli, gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü
ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, F.A'nın kent merkezindeki iş yerinde tarihi eser sakladığı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine ekipler, söz konusu adrese operasyon düzenledi.
İş yerinde yapılan aramada, çeşitli dönemlere ait 85 sikke, 5 haç, 4 yüzük, 5 ok ucu, 22 hayvan figürü ve değişik ebatlarda objeler olmak üzere 165 parça tarihi eser ele geçirildi.
Gözaltına alınan F.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 09:53 Kaynak: AA
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