Kayseri'de tarihi eser operasyonu - Son Dakika
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Kayseri'de tarihi eser operasyonu

6 saat önce

Kayseri'de jandarma tarafından düzenlenen tarihi eser operasyonunda 2 zanlı yakalandı.

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Kayseri'de jandarma tarafından düzenlenen tarihi eser operasyonunda 2 zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, K.T. ve F.Y'nin sakladıkları tarihi eserleri satacakları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda, zanlıların iş yerlerine düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 2 kartal figürlü kupa, aslan ve insan figürlü sürahi, insan figürlü vazo, mavi matara, 4 gözyaşı şişesi, kılıç, bıçak, 95 altın sikke, 2 yüzük, kehribar obje, 3 tespih ucu, cam şişe, süs taşı, 5 zincir, bileklik, gramafon iğnesi, 10 kitap, 6 küp ve el yazması kitap ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Jandarma, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 05:28 Kaynak: AA
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