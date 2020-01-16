Kayseri'de tarihi eser operasyonu - Son Dakika

Kayseri'de jandarma tarafından düzenlenen tarihi eser operasyonunda 2 zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, K.T. ve F.Y'nin sakladıkları tarihi eserleri satacakları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda, zanlıların iş yerlerine düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 2 kartal figürlü kupa, aslan ve insan figürlü sürahi, insan figürlü vazo, mavi matara, 4 gözyaşı şişesi, kılıç, bıçak, 95 altın sikke, 2 yüzük, kehribar obje, 3 tespih ucu, cam şişe, süs taşı, 5 zincir, bileklik, gramafon iğnesi, 10 kitap, 6 küp ve el yazması kitap ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.