Tarihi eser operasyonunda 1 kişi yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de düzenlenen operasyonda tarihi olduğu değerlendirilen objeler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı ihbarı üzerine Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen İncil, 16 sikke ve 24 madalyon ile antika tabanca, 17 fişek ve 21 obje ele geçirildi.

Objeleri satmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan O.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.