Son Dakika Haberleri: Kayseri'de tarihi eser operasyonunda bir kişi gözaltına alındı
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Kayseri'de tarihi eser operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

6 saat önce

Kayseri'de düzenlenen tarihi eser operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de tarihi eser operasyonunda bir kişi gözaltına alındı, System.String[]

Kayseri'de düzenlenen tarihi eser operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Anbar Mahallesi'nde şüphelendikleri M.P'nin aracında arama yaptı.

Aramada, ağaç kabuğuna yazılmış belge, bakır kutu ve bakır kitapçık ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

Jandarma, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 03:04 Kaynak: AA
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