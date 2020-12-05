Kayseri'de tarihi geçmiş gıda satan işletmelere 16 bin 686 lira ceza verildi - Son Dakika

Kayseri'de tarihi geçmiş gıda satan işletmelere 16 bin 686 lira ceza verildi

05.12.2020 17:29
Kayseri'de tarihi geçmiş gıda satan işletmelere 16 bin 686 lira ceza verildi, System.String[]

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce son tüketim tarihi geçmiş gıda satan 6 işletmeye 16 bin 686 lira ceza uygulandı.

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce son tüketim tarihi geçmiş gıda satan 6 işletmeye 16 bin 686 lira ceza uygulandı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasında denetim yapan ekipler, fırın, unlu mamul, tatlı üretim yerleri, market, bakkal, manav ve kasaplarda, işletme ile personel hijyeni kontrolleri gerçekleştirdi.

Denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen 4 gıda satış ve 2 toplu tüketim yerine, son tüketim tarihi geçmiş gıdaları piyasaya arz ettikleri gerekçesiyle 2 bin 781'er lira ceza kesildi.

Denetimin ardından uygunsuz ürünler imha edildi.

Öte yandan, tüketiciler, "Alo 174 Gıda" ve "05011740174" numaralı WhatsApp ihbar hatlarından sağlıksız gıdalarla ilgili ihbarda bulunabilecek.

Kayseri, Market, Manav, Tarım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de tarihi geçmiş gıda satan işletmelere 16 bin 686 lira ceza verildi - Son Dakika


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