Kayseri'de tarihi kümbetlere sprey boyayla zarar verdiler - Son Dakika

KAYSERİ'de, Selçuklu ve Osmanlı döneminden kalan tarihi kümbetlere kimliği belirsiz kişilerce sprey boyalarla yazılar yazılarak, zarar verilmesi tepki çekti.

Merkez Kocasinan ilçesinde Serçeönü mahallesindeki 1363 yılında yapılan Ulu Hatun Türbesi ve 12'nci yüzyıla ait Hacı Çavlı kümbetlerinin duvarlarına kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından sprey boyayla yazılar yazılarak, zarar verildi. Tarihi yapılara yazı ve çizimlerle zarar verilmesine mahallesakinleri ve tarihçiler tepki gösterdi. Tarihçi Yazar Mustafa Cingil, "Kayseri bulundurduğu tarihi yapılar itibarıyla açık hava müzesi gibi şehir. Selçuklu yapılarının yoğunluklu olduğu bir şehirde kümbetler geçmiş tarihte atalarına sahip çıkma adına yapılmış eserlerdir. Ne yazık ki bu gelenek gerekli saygıyı görmüyor. Atalarımıza saygı göstermeyi başaramıyoruz. Duvarlar sprey boya ile tahrip edilmiş. Birçoğu bakımsız ve atıl halde. Eserlerdeki bu görüntü bu şehre yakışmıyor" dedi.

Mahalle sakinlerinden Ahmet Arslantaş ise, "Bu tür tarihi yapılara sahip çıkılmalıdır. Kümbetler hangi kurumlara bağlı ise sahip çıksın. Bu tür yapılara Avrupa'da olsa kimse zarar vermeye cesaret bile edemezdi. Tarihimize tarihi eserlerimize sahip çıkılsın istiyorum" dedi.