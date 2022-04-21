Piyasa değeri 3 milyon TL olan 5 asırlık 2 adet Kur'an-ı Kerim ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Piyasa değeri 3 milyon TL olan 5 asırlık 2 adet Kur'an-ı Kerim ele geçirildi

21.04.2022 18:26
Piyasa değeri 3 milyon TL olan 5 asırlık 2 adet Kur'an-ı Kerim ele geçirildi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 5 asırlık olduğu değerlendirilen piyasa değeri 3 milyon TL olan 2 adet el yazması Kur'an-ı Kerim ele geçirildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 5 asırlık olduğu değerlendirilen piyasa değeri 3 milyon TL olan 2 adet el yazması Kur'an-ı Kerim ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalarda, A.K.'nin Develi ilçesinde 2 adet tarihi eser niteliğinde olan Kur'an-ı Kerim'i satmak amacıyla müşteri aradığı bilgisine ulaşıldı. Operasyon düzenleyen ekipler, şahsı gözaltına alırken, evde arama yaptı. Yapılan aramada, 5 asırlık olduğu değerlendirilen piyasa değeri 3 milyon TL olan 2 adet el yazmalı Kur'an-ı Kerim ve 2 adet tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor.

(Ali Göç - İHA)

Piyasa değeri 3 milyon TL olan 5 asırlık 2 adet Kur'an-ı Kerim ele geçirildi
Piyasa değeri 3 milyon TL olan 5 asırlık 2 adet Kur'an-ı Kerim ele geçirildi
Piyasa değeri 3 milyon TL olan 5 asırlık 2 adet Kur'an-ı Kerim ele geçirildi
Piyasa değeri 3 milyon TL olan 5 asırlık 2 adet Kur'an-ı Kerim ele geçirildi
Piyasa değeri 3 milyon TL olan 5 asırlık 2 adet Kur'an-ı Kerim ele geçirildi
Piyasa değeri 3 milyon TL olan 5 asırlık 2 adet Kur'an-ı Kerim ele geçirildi

YORUMLAR
500
Kayseri'de 3 milyon TL değerinde 500 yıllık iki adet Kur'an-ı Kerim ele geçirildi Kayseri'de 3 milyon TL değerinde 500 yıllık iki adet Kur'an-ı Kerim ele geçirildi İşitme engelliler işaret diliyle Kur'an-ı Kerim öğreniyor İşitme engelliler işaret diliyle Kur'an-ı Kerim öğreniyor

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Piyasa değeri 3 milyon TL olan 5 asırlık 2 adet Kur'an-ı Kerim ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
18:56 CHP'li Özkoç'tan Bakan Soylu'ya eleştiri: Ne yapmaya çalışıyorsunuz, Türkiye'de tekrar bombalar mı patlayacak?
18:44 Antalyaspor'dan Galatasaray Başkan adayı Metin Öztürk'e yanıt
18:31 Rusya'dan ABD'ye yaptırım! Listede Kamala Harris ve Zuckerberg de var
18:00 Sponsor bulamadığını söyleyen şampiyon yarışmacıya Fatih Altaylı: Keşke Suriyeli olsaydın, belki yardım ederlerdi
17:57 Samsun'da Atatürk heykeline saldıran kuzenler yargılandıkları davada 5'er yıl hapis cezası aldı!
17:44 Vatandaş "HDP ile iş birliği yapmayın" dedi! Akşener'in cevabı net oldu
17:34 Restoranda doğum günü kutlayan kadının göğüslerinin büyüklüğünden rahatsız olup yönetime şikayet ettiler
17:29 Manchester United teknik direktör Erik ten Hag'ı resmen açıkladı!
17:18 Mariupol'ün düşmesinin ardından ABD, Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketi yollayacak
16:27 Madonna'dan cesur pozlar! Sosyal medya hesabından paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 19:09:33. #1.13#
SON DAKİKA: Piyasa değeri 3 milyon TL olan 5 asırlık 2 adet Kur'an-ı Kerim ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement