Kayseri'de tarihi Vezir Han'da yangın (2)

VALİ GÜNAYDIN AÇIKLAMA YAPTI

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, yetkililerden aldığı bilgi sonrası açıklamada bulundu. Vali Günaydın, itfaiyenin anında müdahalesiyle yangının tarihi Kapalı Çarşısına sıçramadan söndürüldüğünü söyleyerek, "Arkadaşlarımız, yangının çıkış sebebiyle ilgili bizlere bilgiler verdi. İskeleden çıkan bir yangın, iskele de gördüğünüz gibi yanmış. Çok şükür ki bir can kaybımız yok. Sökülen pencerelerde ve kapılarda yanma söz konusu. Bizim için önemli olan herhangi bir vatandaşımızın canına bir iş gelmemesidir. Daha dikkatli olacağız" dedi.

