Son Dakika Haberleri: Kayseri'de tarihi Vezir Han'da yangın (2)
Son Dakika Güncel Haber

Kayseri'de tarihi Vezir Han'da yangın (2)

6 dakika önce

VALİ GÜNAYDIN AÇIKLAMA YAPTIKayseri Valisi Şehmus Günaydın, yetkililerden aldığı bilgi sonrası açıklamada bulundu.

Kayseri'de tarihi Vezir Han'da yangın (2), System.String[]


VALİ GÜNAYDIN AÇIKLAMA YAPTI
Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, yetkililerden aldığı bilgi sonrası açıklamada bulundu. Vali Günaydın, itfaiyenin anında müdahalesiyle yangının tarihi Kapalı Çarşısına sıçramadan söndürüldüğünü söyleyerek, "Arkadaşlarımız, yangının çıkış sebebiyle ilgili bizlere bilgiler verdi. İskeleden çıkan bir yangın, iskele de gördüğünüz gibi yanmış. Çok şükür ki bir can kaybımız yok. Sökülen pencerelerde ve kapılarda yanma söz konusu. Bizim için önemli olan herhangi bir vatandaşımızın canına bir iş gelmemesidir. Daha dikkatli olacağız" dedi.

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:18 Kaynak: DHA
Kayseri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Taksiye aldığı 17 yaşındaki kıza istismarda bulunan taksici tutuklandı Dünyanın en zengini Jeff Bezos'un lüks yatı Türkiye'de İDO'dan yolcularına ücretsiz otopark Namaz kılma bahanesiyle girdiği camiden 100 yıllık tarihi saati çaldı! O anlar kamerada

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 15:25:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri'de tarihi Vezir Han'da yangın (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]