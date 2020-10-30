Kayseri'de "Tarım Anneleri Ev'leniyor Projesi" - Son Dakika

Kayseri'de, Talas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Talas Belediyesi ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) ortaklığında hazırlanan "Tarım Anneleri Ev'leniyor Projesi" kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşen törende, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ORAN Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, iş birliği protokolünü imzaladı.

Şahin, törende, projenin Tarım ve Orman Bakanlığı önderliğinde gerçekleştirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu çalışmadaki hedefimiz tarım alanında çalışanları geldikleri bölgede Talas'ta iki ayrı noktada konuşlandırmak. Bu yerlerde 30 konteyner olacak ve yaşam alanları oluşturacağız. Bu yaşam alanlarında İl Milli Eğitim ve Sağlık Müdürlüğü tarafından da çalışma yapılacak. Konteynerler küçük de olsa ev konseptinde olacak. Bunların içerisinde tüm ihtiyaçlarını giderebilecekler. Proje inşallah tam anlamıyla önümüzdeki yıl faaliyete geçmiş olacak."

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da barınma ihtiyacının önemine dikkati çekerek, projenin çok güzel ve anlamlı olduğunu dile getirdi.

ORAN Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci de projenin toplam bütçesinin 1 milyon 80 bin lira olduğunu ifade etti.