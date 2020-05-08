Kayseri'de tarım işçileri karbonmonoksit gazından zehirlendi - Son Dakika

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 10 tarım işçisi karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Yerköy Mahallesi'nde tarım işçisi olarak çalışan Ahmet Başboğa (43), soğuk hava nedeniyle çadırın önünde yaktığı ateşin közünü ısınmak için çadıra aldı.

Karbonmonoksit gazından zehirlenen Ahmet, Afra (47), Şemse (18), Gülsüm Emel (16), Nisa (15), İbrahim Halil (13), Esmanur Başboğa (9) ile Hatice (15), Nura (9) ve Rukiye Akşit (7), Yahyalı Devlet Hastanesine başvurdu.

Burada yapılan tedavinin ardından Gülsüm Emel, İbrahim Halil ve Afra Başboğa, Kayseri Şehir Hastanesine sevk edildi.