Kayseri'de "Tarımsal Öğretimin Başlamasının 174. Yıl Dönümü" kutlandı.

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde düzenlenen programda, Türk toplumunun tarımsal öğretimi 174 yıl önce fark ederek ilk Ziraat Mektebini kurduğunu ifade etti.

Her geçen gün önemi daha iyi anlaşılan tarım eğitimiyle ziraat fakültelerinin sayısının bugün 35'e ulaştığını belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Her yıl 5 bine yakın ziraat mühendisi mezun oluyor. Bu derecede stratejik önemi olan ve kalabalık neferlere sahip tarım sektöründe, 'Türkiye'nin başarısı tarımdaki başarıya bağlıdır' bilinciyle görev yapan ziraat mühendisleri ve tüm sektör emektarlarının 174 yılını kutluyor, meslek hayatlarına başlayacak genç kardeşlerime başarılar diliyorum."