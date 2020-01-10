Kayseri'de "Tarımsal Öğretimin Başlamasının 174. Yıl Dönümü" kutlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'de 'Tarımsal Öğretimin Başlamasının 174. Yıl Dönümü' kutlandı - Son Dakika

Kayseri'de "Tarımsal Öğretimin Başlamasının 174. Yıl Dönümü" kutlandı

6 saat önce

Kayseri'de "Tarımsal Öğretimin Başlamasının 174. Yıl Dönümü" kutlandı.

Kayseri'de

Kayseri'de "Tarımsal Öğretimin Başlamasının 174. Yıl Dönümü" kutlandı.

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde düzenlenen programda, Türk toplumunun tarımsal öğretimi 174 yıl önce fark ederek ilk Ziraat Mektebini kurduğunu ifade etti.

Her geçen gün önemi daha iyi anlaşılan tarım eğitimiyle ziraat fakültelerinin sayısının bugün 35'e ulaştığını belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Her yıl 5 bine yakın ziraat mühendisi mezun oluyor. Bu derecede stratejik önemi olan ve kalabalık neferlere sahip tarım sektöründe, 'Türkiye'nin başarısı tarımdaki başarıya bağlıdır' bilinciyle görev yapan ziraat mühendisleri ve tüm sektör emektarlarının 174 yılını kutluyor, meslek hayatlarına başlayacak genç kardeşlerime başarılar diliyorum."

Erciyes Üniversitesi, Mustafa Şahin, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 06:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: İşsiz sayısı 608 bin kişi artarak 4 milyon 396 bin kişi oldu
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç: Yabancı turist sayısını 50 bine çıkarmayı hedefliyoruz Taksici kadın müşterisini darp edip arabadan attı iddiası Tunceli'de ilçeyi sokağa döken cinsel istismar şüphelisi kendisini ağaca astı

Son Dakika Haberleri
01:36 Akıncı Üssü darbe girişimi davasında ara karar - Son Dakika
01:34 Düzce uyuşturucu satıcısı polisle çatıştı, polis ve 2 şüpheli yaralandı - Son Dakika
01:34 Adana'da 2708 polis ile hava destekli asayiş uygulaması - Son Dakika
01:29 Kırklareli lüleburgaz'da silahlı kavga 1'i polis 2 yaralı - Son Dakika
01:29 Kahramanmaraş'ta mobilya atölyesinde yangın - Son Dakika
21:41 Taksici kadın müşterisini darp edip arabadan attı iddiası - Son Dakika
21:19 Tunceli'de ilçeyi sokağa döken cinsel istismar şüphelisi kendisini ağaca astı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2020 01:43:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri'de "Tarımsal Öğretimin Başlamasının 174. Yıl Dönümü" kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]