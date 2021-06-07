Kayseri'de tarımsal yatırımlara verilecek 31 milyon lira hibe desteği onaylandı - Son Dakika

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi Programı (KKDP) kapsamında kentteki 52 yatırımcıya verilecek 31 milyon lira hibe desteğinin onaylandığını bildirdi.

Bağlamış, yaptığı yazılı açıklamada, kentte tarımsal üretim konusunda yatırım yapmayı planlayan yatırımcılara destek verileceğini belirtti.

Kayseri'de yatırımların destelenmesi için çalıştıklarını aktaran Bağlamış, şunları kaydetti:

"Kayseri Ticaret Borsası olarak ilimizde tarım ve hayvancılık yatırımlarının artması adına yaptığımız çalışmalar neticesinde, Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi Programı kapsamında 52 yatırımcıya hayvansal üretim, bitkisel ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi, soğuk hava deposu gibi konularda yapacakları toplam tutarı 63 milyon lira olan yatırım için 31 milyon hibe desteği verilecek. Sektörümüze yönelik verdiğimiz danışmanlık hizmetleri, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzle düzenlediğimiz yatırım toplantıları ve şehrimizin ileri gelenleri ile yapılan görüşmeler neticesinde ilimizin kırsal kalkınma desteklerinden yararlanmasını sağladık. Firmalarımızı Kayseri'ye yatırım yapmaya davet ediyorum."

Kırsalda üretimin modernleşmesinin, tarımsal üretimin yanı sıra istihdama da büyük ölçüde katkı sağladığını vurgulayan Bağlamış, "Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi Programı kapsamında 2021-2025 yılları arasında yapılması planlanan desteklemenin ilkini bu yıl gerçekleştiriyor ve ilimiz için 31 milyonluk liralık yatırımı kazandıracağımız için büyük mutluluk duyuyoruz." ifadesini kullandı.