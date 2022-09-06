Edinilen bilgiye göre, B.Y. (36) ile C.V. (35), merkez Talas ilçesi Han Mahallesi Erhan Caddesi'ndeki bir ikamette tartışmaya başladı.

Kaynak: AA

Kayseri, Talas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kayseri'de bir kadın tartıştığı arkadaşını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı - Son Dakika

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