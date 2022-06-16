Sanık M.H.H'nin ise savunmasında, "pişman olduğunu ve mahkemenin affına sığındığını" söylediği öğrenildi.

Müştekiler, sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek, en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Kaynak: AA

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kayseri'de tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren sanığa müebbet hapis talebi - Son Dakika

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