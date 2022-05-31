Kayseri'de tartıştığı kişiyi öldüren sanığa 18 yıl hapis cezası

Kayseri'de tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldüren sanık 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

6. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında, tutuklu sanık S.G'nin yanı sıra, maktul Hayri K'nin (19) yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

S.G. ise önceki savunmasını tekrar etti.

Sanık savunmasında, maktul ile daha önce kız arkadaşından dolayı tartıştıklarını, olay günü de okuldan çıkıp otobüs durağına giderken bu kişinin aracıyla önlerini kestiğini ileri sürdü. Tartıştıkları esnada maktulün elini beline götürdüğünü iddia eden S.G, bunun üzerine korktuğunu ve bu nedenle Hayri K'yi bıçakladığını iddia etti.

Müştekiler ise sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek en ağır cezayı almasını talep etti.

Mahkeme heyeti, S.G'ye "kasten öldürme" suçundan 18 yıl hapis cezası verdi.

Maktul yakınları duruşma sonrası sanığa tepki gösterdi.

Olay

Melikgazi ilçesi Gesi Mahallesi Mehmet Yazar Caddesi'nde 22 Kasım 2021'de okul çıkışı kız arkadaşıyla yürüyen S.G. ile Hayri K. arasında başlayan tartışma kavgaya dönüşmüş, S.G'nin bıçakla yaraladığı Hayri K, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

Kaçan ve polisin takibiyle yakalanan S.G. tutuklanmıştı.