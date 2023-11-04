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Kayseri'de Tartıştığı Kocasını Bıçaklayarak Öldüren Kadın Tutuklandı - Son Dakika

Kayseri'de Tartıştığı Kocasını Bıçaklayarak Öldüren Kadın Tutuklandı

Son Güncelleme: 04.11.2023 18:04

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kadın, tartıştığı kocasını göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Kadın, şiddete dayanamadığını ifade ettiği için tutuklandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde tartıştığı kocasını göğsünden bıçaklayarak öldüren kadın tutuklandı.

Edinilen bilgi ve iddiaya göre, ilçeye bağlı Yunus Emre Mahallesi Kaldırım Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda M.U. bilinmeyen bir sebepten dolayı eşi Ahmet U. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.U., eşini göğsünden bıçakladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan müdahalede Ahmet U.'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Ahmet U.'nun cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Şüpheli M.U. da polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şiddete dayanamadığı için öldürmüş

Gözaltına alınan M.U., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 çocuk annesi M.U.'nun ifadesinde şiddete dayanamadığını söylediği öğrenildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kocasinan, Kayseri, Suç, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de Tartıştığı Kocasını Bıçaklayarak Öldüren Kadın Tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de Tartıştığı Kocasını Bıçaklayarak Öldüren Kadın Tutuklandı - Son Dakika
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