Başından ağır yaralanan O.D. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmış, polis merkezine giderek teslim olan zanlı tutuklanmıştı.

Aydınlıkevler Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde müstakil evde oturan O.D. ile öğretmen komşusu M.D. arasında otomobil parkı konusunda tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.D, O.D'yi tabancayla ateş ederek vurmuştu.

Otomobil parkı konusunda tartıştığı öğretmen komşusu M.D. tarafından 10 Mart'ta tabancayla ağır yaralanan O.D, tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Kayseri 'nin Melikgazi ilçesinde tartıştığı komşusu tarafından tabancayla yaralayan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Son Dakika › Güncel › Kayseri'de tartıştığı komşusu tarafından tabancayla vurulan kişi öldü - Son Dakika

Bilim insanlarından Ay'a 6,7 milyon sperm gönderme hamlesi

Türkiye'de aşı olan 1 milyon 300 bin kişiden 852'si koronavirüse yakalandı