Kayseri'de tartıştığı komşusunu öldüren öğretmene müebbet hapis cezası - Son Dakika

Kayseri'de tartıştığı komşusunu tabanca ile öldüren öğretmen, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık M.D, maktul Osman Dörttepe'nin yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık ile maktulün, cinayetten yaklaşık 2,5 ay önce yaşadıkları kavganın ardından 14. Asliye Ceza Mahkemesinde devam eden ve "silahla yaralamaya teşebbüs", "tehdit" ve "kasten yaralama" suçlarından yargılandıkları davanın, bu dava ile birleştirilmesine karar verdi.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanık M.D'nin "kasten öldürme" ve "silahla yaralamaya teşebbüs" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Sanık M.D. savunmasında, komşuları maktul Osman Dörttepe'nin ilk olayda, bahçesinden kendisine küfredip, taş attığını, ağzına gelen taşla dişinin kırıldığını, sonrasında büyük taşla öldürmeye çalıştığını öne sürdü. M.D. kendisinin de koruma amaçlı eline çapa aldığını iddia etti.

Sonrasında maktulün kendisine küfürlerinin devam ettiğini savunan sanık, olayın yaşandığı gün karşı tarafın kendisini öldürmesinden korktuğu için koruma amaçlı ateş ettiğini öne sürdü.

Maktul Osman Dörttepe'nin müşteki eşi Ü. Dörttepe ise sanığın ifadesinde yalan beyanda bulunduğunu söyledi. Eşinin Miraç Kandili'nde oruçlu halde, aldığı sütle eve gelirken öldürüldüğüne öne süren Ü. Dörttepe, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatlarının esasa ilişkin savunmalarını yapmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık M.D'ye, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası, "silahla yaralamaya teşebbüs" suçundan ise 900 lira adli para cezası verdi.

Olay

Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde müstakil evde oturan Osman Dörttepe ile öğretmen komşusu M.D. arasında 10 Mart'ta başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüşmüş, M.D. komşusunu tabancayla ateş ederek yaralamıştı.

Başından ağır yaralanan Dörttepe, sevk edildiği Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetmiş, polis merkezine giderek teslim olan M.D. tutuklanmıştı.

Sanık M.D, ilk celse yaptığı savunmasında, maktul Dörttepe'nin ayağına ateş ettiğini ancak kurşunun kafasına geldiğini öne sürmüştü.