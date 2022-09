Sevgilisinin bıçakladığı Cem, hayatını kaybetti

KAYSERİ'de, tartıştığı sevgilisi B.Y. (36) tarafından bıçaklanan Cem Vanlı (35), yaşamını yitirdi.

Olay, gece saatlerinde, Talas ilçesi Han Mahallesi Erhan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, B.Y. isimli kadın ile Cem Vanlı, henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. B.Y., eline geçirdiği bıçakla Vanlı'yı yaraladı. İhbar sonrası adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralı Vanlı'yı, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Vanlı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cinayet şüphelisi B.Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.