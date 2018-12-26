Kayseri'de Taşımalı Eğitime Bir Gün Ara Verildi
55 dakika önce
Kayseri'de yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim olan okullar bir gün tatil edildi.
Kayseri
'de yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim olan okullar bir gün tatil edildi.
Kayseri'de başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle Pınarbaşı, Sarız
, Özvatan
, Sarıoğlan
ilçelerinde taşımalı eğitime, Felahiye
ve İncesu
ilçelerinde ise köy okullarında eğitime bir gün ara verildi. - KAYSERİ
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:17 Kaynak: İHA
Şiddetli Kar Yağışı Nedeniyle 12 İlde Eğitime Ara Verildi
DHMİ, Sefer İptallerine Karşı Vatandaşları Uyardı
Meteoroloji'den Kar ve Sağanak Uyarısı! Hava Sıcaklığı 6 ila 12 Derece Düşecek
Çılgın Vatandaş, Nimet Abla'dan 30 Bin Adet Milli Piyango Bileti Aldı