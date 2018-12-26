Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Taşımalı Eğitime Bir Gün Ara Verildi

Kayseri'de Taşımalı Eğitime Bir Gün Ara Verildi

55 dakika önce

Kayseri'de yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim olan okullar bir gün tatil edildi.

Kayseri'de Taşımalı Eğitime Bir Gün Ara Verildi, System.String[]
Kayseri'de yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim olan okullar bir gün tatil edildi.

Kayseri'de başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle Pınarbaşı, Sarız, Özvatan, Sarıoğlan ilçelerinde taşımalı eğitime, Felahiye ve İncesu ilçelerinde ise köy okullarında eğitime bir gün ara verildi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:17 Kaynak: İHA

Özvatan, Sarız, Kayseri, Güncel
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