Kayseri'de tedavileri tamamlanan 6 leylek doğaya salındı - Son Dakika
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Kayseri'de tedavileri tamamlanan 6 leylek doğaya salındı

05.09.2022 13:30

Kayseri'de tedavileri tamamlanan 6 leylek, yaşam alanlarına döndü.

Kayseri'de tedavileri tamamlanan 6 leylek, yaşam alanlarına döndü.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kayseri Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hürmetçi Sazlığı'nda bakıma muhtaç ve yaralı halde 6 leylek bulundu.

Leylekler, Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğince tedavi altına alındı.

Tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan 6 leylek, görevlilerce Hürmetçi Sazlığı'na bırakıldı.

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Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de tedavileri tamamlanan 6 leylek doğaya salındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kayseri'de tedavileri tamamlanan 6 leylek doğaya salındı - Son Dakika
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