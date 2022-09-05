Doğa Koruma ve Milli Parklar Kayseri Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hürmetçi Sazlığı'nda bakıma muhtaç ve yaralı halde 6 leylek bulundu.

Oğlunun katilinin ağabeyini öldüren baba: Çok pişmanım ama tahrik etti

Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kayseri'de tedavileri tamamlanan 6 leylek doğaya salındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.