Gözaltına alınan eski Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Özışık serbest bırakıldı - Son Dakika
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Gözaltına alınan eski Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Özışık serbest bırakıldı

03.09.2022 16:16
Gözaltına alınan eski Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Özışık serbest bırakıldı

Kayseri'de, "tehdit" ve "hakaret" suçlarından gözaltına alınan eski Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Vedat Ali Özışık, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kayseri'de, "tehdit" ve "hakaret" suçlarından gözaltına alınan eski Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Vedat Ali Özışık, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ve eşini, sosyal medyadan "tehdit" ve "hakaret" ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Özışık, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan Özışık, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Vedat Ali, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gözaltına alınan eski Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Özışık serbest bırakıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Gözaltına alınan eski Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Özışık serbest bırakıldı - Son Dakika
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