Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ve eşini, sosyal medyadan "tehdit" ve "hakaret" ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Özışık, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

Vedat Ali, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gözaltına alınan eski Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Özışık serbest bırakıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.