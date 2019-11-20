Kayseri'de tehlikeli ırk köpeklere el konuldu

KAYSERİ - Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri, Kayseri'de tehlikeli ırk köpek kategorisine giren farklı cinsteki 9 köpeğe el koydu.

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde tehlikeli ırk köpek beslendiğine dair ihbar alınması üzerine güvenlik güçleriyle birlikte söz konusu ilçeye giden Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, ihbara konu olan yerde tehlikeli ırktan 9 adet köpeğin beslendiğini tespit etti. 5199 Sayılı Kanun gereğince pitbull terrier, japanese tosa, dogo argentino, fla brasileiro gibi tehlike arz eden hayvanların ve bu ırkların melezlerinin dahi sahiplenilmesinin yasak olması sebebiyle köpekleri besleyen 9 kişiye 70 bin 218 TL idari para cezası verilerek, köpeklere el konuldu.