Son Dakika Haberleri: Kayseri'de, tehlikeli ırk sınıfına giren 9 köpeğe el konuldu
Son Dakika Güncel Kayseri'de, tehlikeli ırk sınıfına giren 9 köpeğe el konuldu - Son Dakika

Kayseri'de, tehlikeli ırk sınıfına giren 9 köpeğe el konuldu

6 saat önce

Kayseri'de, tehlikeli ırk sınıfına giren 9 köpeğe el konulduTarım ve Orman Bakanlığı, Kayseri'nin Hacılar ilçesinde 'tehlikeli ırk' köpek kategorisine giren farklı cinsteki 9 köpeğe el konulduğunu, bu köpekleri besleyen 9 kişiye de 70 bin 218 TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Kayseri'de, tehlikeli ırk sınıfına giren 9 köpeğe el konuldu

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kayseri'nin Hacılar ilçesinde 'tehlikeli ırk' köpek kategorisine giren farklı cinsteki 9 köpeğe el konulduğunu, bu köpekleri besleyen 9 kişiye de 70 bin 218 TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekiplerinin, tehlikeli ırk köpek beslendiğine dair ihbar üzerine güvenlik güçleri ile Kayseri'nin Hacılar ilçesine gittiği bildirildi. Ekiplerin yaptıkları incelemede, ihbar edilen yerde tehlikeli ırktan 9 köpeğin beslendiğini tespit ettiği kaydedilen açıklamada, "5199 sayılı kanun gereğince, Pitbull Terrier, Japanase Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasileiro gibi tehlike arz eden hayvanların ve bu ırkların melezlerinin dahi sahiplenilmesinin yasak olması sebebiyle köpekleri besleyen 9 kişiye, 70 bin 218 TL idari para cezası verilerek köpeklere el konuldu" denildi.

HABER: ANKARA, (DHA)

Kayseri'de, tehlikeli ırk sınıfına giren 9 köpeğe el konuldu

Hacılar, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 02:03 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Soylu'dan "Menzilcilerin bakanlıkta kadrolaştığı" iddiasına yanıt: Bir tane göstersinler bakanlığı bırakacağım
Son Dakika: Bakan Kurum açıkladı: Siyanürün satışına yasak getiriliyor Hollanda'dan sınır dışı edilen DEAŞ'lılarla ilgili açıklama: Türkiye'yi ikna edemedik Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Orman Şurası sonuç bildirgesini açıklayacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 20:51:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri'de, tehlikeli ırk sınıfına giren 9 köpeğe el konuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]