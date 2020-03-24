Kayseri'de tek tırnaklı hayvan kesen 2 kişiye 13 bin 934'er lira ceza - Son Dakika
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Kayseri'de tek tırnaklı hayvan kesen 2 kişiye 13 bin 934'er lira ceza

6 saat önce

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, tek tırnaklı hayvan kesen 2 kişiye 13 bin 934'er lira idari para cezası uygulandı.

Kayseri'de tek tırnaklı hayvan kesen 2 kişiye 13 bin 934'er lira ceza, System.String[]

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, tek tırnaklı hayvan kesen 2 kişiye 13 bin 934'er lira idari para cezası uygulandı.

Kayseri Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçede Y.E. ve S.K'nin tek tırnaklı kaçak hayvan kesimi yaptıkları tespit edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda, suçüstü yakalanan şüphelilere 13 bin 934'er lira ceza kesildi.

El konulan at eti imha edildi, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yürütülen faaliyetlerin, yine halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği belirtildi.

Melikgazi, Jandarma, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 11:06 Kaynak: AA

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