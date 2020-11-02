Kayseri'de telefon dolandırıcısına 5 yıl hapis - Son Dakika

Kayseri'de telefon dolandırıcısına 5 yıl hapis

02.11.2020 21:45
Kayseri'de telefon dolandırıcısına 5 yıl hapis, System.String[]

KAYSERİ'de yaşayan S.O.'yu gerçekte olmayan 'yaşam sağlık destek hattı'ndan aradığını söyleyerek, 9 bin 650 TL dolandırdığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan Fırat A., 5 yıl 4 ay hapis ve 22 bin TL para cezasına çarptırıldı.

KAYSERİ'de yaşayan S.O.'yu gerçekte olmayan 'yaşam sağlık destek hattı'ndan aradığını söyleyerek, 9 bin 650 TL dolandırdığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan Fırat A., 5 yıl 4 ay hapis ve 22 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Olay, Kayseri'de, 31 Temmuz 2017'de meydana geldi. Kendilerini gerçekte olmayan yaşam sağlık destek hattı çalışanı olarak tanıtan dolandırıcılar, S.O.'yu arayarak, sigorta işlemleri için toplam 9 bin 650 TL para talep etti. 4 farklı zamanda toplamda 9 bin 650 lirayı, söylenen hesaba yatıran S.O., daha sonra dolandırıldığını fark etti. Savcılığa suç duyurusunda bulunan S.O.'nun şikayeti üzerine soruşturma başlatan polis, paranın Fırat A.'nın hesabına yatırıldığını tespit etti. Şüpheli Fırat A., hakkında 'bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan dava açıldı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİKayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuksuz sanık Fırat A., İzmir Adliyesi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, S.O. duruşma salonunda hazır bulundu. Suçsuz olduğunu savunan Fırat A., "Müştekinin elini vicdanına koymasını istiyorum. Bu suçtan 3 kez ceza aldım. Çocuk bekliyorum. Çıkmazdayım. Çocuğuma içinde bulunduğum durumu nasıl anlatacağımı ve nasıl bir hayat vereceğimi bilmiyorum. Yapmadığım bir suçtan dolayı ceza almak istemiyorum" dedi.'HACİZ GELİR, HAPSE GİRERSİNİZ' DEDİLER'Şikayetçi olduğunu ve zararının da karşılanmadığını söyleyen mağdur S.O. ise "Yaşam sağlık destek hattından aradıklarını söylediler. 4 kez para yatırdım. Kartımın iptal edilmesi için para yatırmam gerektiğini söylediler. Zararım ödenmedi. Psikolojim bozuldu. 4-5 kişi farklı numaralardan aradılar. 1 kişi de kendisini avukat olarak tanıttı. Parayı yatırmazsanız, 'haciz gelir, hapse girersiniz' dediler, ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti tutuksuz sanık Fırat A'yı, 'bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan 5 yıl 4 ay hapis ve 22 bin TL para cezasına çarptırdı. Mahkeme, Yargıtay sürecini dikkate alarak, sanığın tutuksuzluk halinin devamına hükmetti.


Türk Lirası, Kayseri, Fırat, Ceza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kayseri'de telefon dolandırıcısına 5 yıl hapis - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Hakemin kararı sonrası F.Bahçe taraftarı sosyal medyadan isyan etti AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin İzmir depreminin şiddetini farklı ölçmesinin nedeni ortaya çıktı Son Dakika: İzmir'deki depremde bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 92'ye yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 2 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 76 kişi vefat etti, 2302 yeni vaka tespit edildi Depremin simgesi minik Elif'in yeni görüntüleri ortaya çıktı: Oyuncaklarıyla oynayıp boyama yaptı Galatasaray'da Arda Turan ilk 11'e geri dönüyor Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geldi Brezilya'da yaşayan ve kan ile beslenen vampir yarasa Mersin'de görüldü
İzmir depreminde oluşan tsunaminin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Vatandaşlar panik halinde koşuşturdu İzmir depreminde oluşan tsunaminin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Vatandaşlar panik halinde koşuşturdu         
21:04
Hangi kent ne kadar tehlikede? İşte il il Türkiye'nin deprem haritası Hangi kent ne kadar tehlikede? İşte il il Türkiye'nin deprem haritası         
20:43
Oyuncu Ecem Erkek ve eşi Yüce Armağan Erkek tek celsede boşandı Oyuncu Ecem Erkek ve eşi Yüce Armağan Erkek tek celsede boşandı         
20:38
Rıza Bey Apartmanı'nda ikiz kardeşlerin cansız bedenlerine ulaşıldı Rıza Bey Apartmanı'nda ikiz kardeşlerin cansız bedenlerine ulaşıldı         
19:09
Fenerbahçe, bir kez daha öne geçti! Yıldız isim penaltı vuruşunda hata yapmadı Fenerbahçe, bir kez daha öne geçti! Yıldız isim penaltı vuruşunda hata yapmadı         
18:56
Koronavirüs araştırmasında korkunç detay! Daha bulaşıcı hale gelmiş olabilir Koronavirüs araştırmasında korkunç detay! Daha bulaşıcı hale gelmiş olabilir         
18:17
İş görüşmesine giden liseli Gamze'nin otelden şüpheli bir şekilde düşüp ölmesiyle ilgili 5 kişi gözaltına alındı İş görüşmesine giden liseli Gamze'nin otelden şüpheli bir şekilde düşüp ölmesiyle ilgili 5 kişi gözaltına alındı         
17:21
Son Dakika: Ermenistan doğruladı! Karabağ'ın sözde Savunma Bakanı Yardımcısı öldürüldü Son Dakika: Ermenistan doğruladı! Karabağ'ın sözde Savunma Bakanı Yardımcısı öldürüldü         
16:28
Rusya'da 29 kız çocuğunun cansız bedenini mezardan çıkartıp, mumyalamıştı! Çocukların ailesine söyledikleri kan dondurdu Rusya'da 29 kız çocuğunun cansız bedenini mezardan çıkartıp, mumyalamıştı! Çocukların ailesine söyledikleri kan dondurdu         
15:18
Korona tedavisi gören Bakan Soylu'nun öksürük dışında hiçbir sıkıntısı yok Korona tedavisi gören Bakan Soylu'nun öksürük dışında hiçbir sıkıntısı yok         
15:12
İzmir'de yıkılan binalara ilişkin tespitleri paylaşan Tunç Soyer, kolonların kesildiği iddiasını doğruladı İzmir'de yıkılan binalara ilişkin tespitleri paylaşan Tunç Soyer, kolonların kesildiği iddiasını doğruladı         
14:50
Genç oyuncu Nilay Deniz, 3 yıllık eşinden boşanma kararı aldı Genç oyuncu Nilay Deniz, 3 yıllık eşinden boşanma kararı aldı         
14:40
Polisi alarma geçiren plaka! Gerçek ortaya çıkınca duruma sürücü bile şaşırdı Polisi alarma geçiren plaka! Gerçek ortaya çıkınca duruma sürücü bile şaşırdı         
13:36
'Dünyanın en saçma binası' yıkılıyor! Kahramanmaraş'taki yapıdan kaçış başladı 'Dünyanın en saçma binası' yıkılıyor! Kahramanmaraş'taki yapıdan kaçış başladı         
12:11
Hırsızlık şüphelisi kadınlar caddede soyunarak trafiği birbirine kattı Hırsızlık şüphelisi kadınlar caddede soyunarak trafiği birbirine kattı         
10:17
Duygu Delen cinayetinde şoke eden ifadeler! Cep telefonundaki not, gerçeği ortaya çıkardı Duygu Delen cinayetinde şoke eden ifadeler! Cep telefonundaki not, gerçeği ortaya çıkardı         
10:17
Gölgelik olsun diye diktiği ağaçtan ilk hasatta 40 bin TL kazandı Gölgelik olsun diye diktiği ağaçtan ilk hasatta 40 bin TL kazandı         
08:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2020 21:54:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri'de telefon dolandırıcısına 5 yıl hapis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei